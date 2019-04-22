Sıla'yı Dövdüğü Gerekçesiyle Yargılanan Ahmet Kural 16 Ay 20 Gün Hapis Cezasına Çarptırıldı

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ahmet Kural ve şikayetçi Sıla Gençoğlu avukatlarıyla katıldılar.

Kural, 3 ayrı suçtan toplam 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası ertelendi.

MAHKEME REDDETTİ

Ahmet Kural'ın avukatlarının, tanık dinletme ve olay yerinde keşif yapılması talepleri reddedildi. Taleplerin reddedilmesi üzerine Ahmet Kural'ın avukatları da reddi hakim talebinde bulundu. Mahkemede reddi hakim talebinin reddine karar verdi.

Esas hakkındaki savunmalarının sorulması üzerime Kural'ın avukatları, yazılı savunmaları tekrar ettiğini belirtti. Kural'ın Avukatı Sibel Aydın, müvekkilinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, adil yargılanmadığını savunarak, taleplerinin reddedilmesini eleştirdi. Ahmet Kural'a son sözü soruldu. Kural'ın avukatları da "Son sözünü soramazsınız. CMK 216 buna manidir. Sormak isterseniz kürsü sizindir" dedi.

"BERAATİMİ İSTİYORUM"

Kural, "Bana attıkları uyuşturucu kullanıyor iftirasına yönelik ona ve bana test yapılsın. Ben kimseyi darp etmedim, hakaret etmedim. Masumum, beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme kararını açıklamak üzere duruşmaya 20 dakika ara verdi.

İÇERİDE GERGİN DAKİKALAR

Ahmet Kural, mahkeme salonunda sesini yükseltti ve Sıla'yı suçladı: "Beni bir proje olarak gördü, kariyerimle oynadı. Ailemin evine madde kullanarak geldi."

16 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

20 dakikalık aranın ardından devam eden duruşmada Ahmet Kural'a 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası verildi.

"MUTLUYUM, TÜRK ADALETİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Adliye çıkışında açıklama yapan Sıla, "Öncelikle mutluyum. Türk adaletine çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu pozisyona düşmüş ve düşebilecek bütün kadınlar için güven verici. Çok zor ve travmatik bir dönemdi benim için. Türlü iftiralara uğradım. Bunların karşısında ne kadar kuvvetli de olsanız çok kolay bir şey değil aslında sağlam kalmak. Bugün adalet beni yüreklendirdi. Susmak iyi fikir değil. Belki birilerinin hayatını kurtarabilirsiniz. Herkese biraz cesur ve yürekli olmayı tavsiye ediyorum. Ben yargının çok adil olduğu kanaatindeyim." dedi.

"ERKEĞE VE KADINA ŞİDDET UYGULAMAYA BAYILIR"

Mahkeme sonrası açıklama yapan Kural, "Ceza yok. Şiddette kesinlikle bulunmadım ama bu iki sevgili arasında olan bir şeydi. Benim daha önceden yaptığım bir hatanın belgesini almış gelmiş buraya elinde sallıyor. Ayrıca ağıt yakıyorum diye Anadolu Kadınlarına saygısızlık yaptı. Ağıt Anadolu'da ölünün arkasından yakılıyor. Bu saygısızlık. Kendisi erkeğe de kadına da şiddet uygulamaya bayılır. Hem psikolojik hem de fiziki şiddet. Bu bir intikam davası artık. Bu mevzu burada bitmedi. Temyize gideceğiz."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikayetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti. Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı.