Son Dakika: Şehit cenazesini kaçıran PKK'lı Duzyer Kurdi yakalandı

20.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:41

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Ocak 2018'de Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'in Racu bölgesi Ömeruşağı köyünün kuzeyinde bulunan Dizör Tepe'de, PYD/YPG terör örgütü ile çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu.

Şehit cenazelerinin teröristler tarafından bir traktör römorkuna konularak kaçırıldığı görüntüler, terör örgütüne ait kanallarda yayımlandı.

Bunun ardından jandarmanın oluşturduğu özel ekibin başlattığı soruşturmada, Afrin'in Racu bölgesinde bu olaya karıştığı tespit edilen 11 terörist yakalandı.

RACU BÖLGESİNDE YAKALANDI

Teröristlerin ifadeleri doğrultusunda, şehit cenazelerini traktör römorkunda taşıyan teröristin PKK/KCK-PYD/YPG'nin Afrin-Racu sözde sorumlusu "Zeynel" kod adlı teröristin yanındaki Duzyer Kurdi olduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin takibi sonucu terörist Duzyer Kurdi, Suriye'nin Racu bölgesi Mamaluşağı köyünde yakalandı.

Kaynak: İHA