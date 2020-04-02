Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 pandemisine ilişkin 7 aşı projesiyle 7 ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başlandığını duyurdu. Bakan Varank, araştırmalara TÜBİTAK'ın liderlik ettiğini de belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin çalışmalarla ilgili Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı'nda konuştu. Bakan Varank, "Kovid-19 Platformu altında, 7 aşı projesiyle 7 ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladık" dedi.

Varank'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Olmazsa olmaz dediğimiz kırmızı çizgilerimiz var. Emekçilerimizin işini kaybetmemesi, temel ihtiyaçların karşılanması, sağlık hizmetlerine erişim asla taviz vermeyeceğimiz alanlar.

Bütün vatandaşlarımız lütfen müsterih olsun. Bu süreç geçene kadar yanlarında olmaya, çalışmaya devam edeceğiz.

7 FARKLI AŞI VE 7 FARKLI İLAÇ GELİŞTİRME PROJESİ YER ALIYOR

Aşı ve ilaç geliştirme projelerindeki temel araştırmalara TÜBİTAK liderlik ediyor. Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda çok önemli etkinlikler bulunuyor. Aşı ve ilaç araştırma gruplarımızı zaten oluşturmuştuk. Kovid-19 ile mücadelede bu daha da etkin hale geldi. Kovid-19 alt platformunu kurduk. Platform altında 7 farklı aşı projesi ile 7 farklı ilaç geliştirme projesi yer alıyor.

"GEREKİRSE BAKANLIĞIMIZIN TÜM KAYNAKLARINI KULLANIRIZ"

Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda önemli yetkinlikler var. Çok hızlı netice alabileceğimiz yenilikçi yaklaşımlar belirlendi. Gerekirse bakanlığımızın tüm kaynaklarını bu iş için kullanmamızın önünde hiçbir engel yok."