Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
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Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatları durdurma kararı aldı.

20.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:00
Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 11 Mart günü Türkiye'ye sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında Sağlık Bakanlığı çok önemli bir karara imza attı. Bakanlık 81 ile genelge gönderdi ve aciliyeti olmayan ameliyatların uygun bir tarihe ertelenmesi istedi.

4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Kovid-19 salgını sonrası yetkililer tedbirlerini almaya devam ediyor. ALO 184 hattının yeni tip koronavirüs vakalarına ayrılmasının ardından Sağlık Bakanlığı, ameliyathanelerde de önceliğin salgına verilmesi yönünde karar aldı.

81 ile genelge gönderen Bakanlık, zorunlu olmadığı sürece ameliyatların ileri bir tarihe ertelenmesi talebinde bulundu.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı. Koca paylaşımında, "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu

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Yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu

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