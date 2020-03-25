Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak Son dakika: Öğrencilerin merakla beklediği okulların tatiliyle ilgili karar bu akşam çıkabilir. Bugün saat 13.30'daki Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Bu toplantı sonrasında okulların tatilinin uzaması kararı çıkabilir. AÇIKLAMA 19.15'TE Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 13.30'da toplanacak. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak. Koca ve Selçuk'un toplantı sonrası, saat 19.15'de ortak açıklama yapması bekleniyor. GÜNDEM: OKULLAR Bilim Kurulu'nun toplantısının bugünkü gündemi koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilen okullarda uzaktan eğitimin devam edip etmemesi olacak.