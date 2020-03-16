Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım
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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, test sonucu pozitif çıkan yeni vakalar olduğunu, devam eden analiz çalışmaları nedeniyle toplam sayıyı ilerleyen saatlerde duyuracağını söyledi.

16.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:56
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, yeni pozitif vakaların olduğunu ve ilerleyen saatlerde açıklayacağını söyledi.

Fahrettin Koca Türkiye'de görülen koronavirüs vakasına dair son çerçeveyi değerlendirdi. Koca, ''Sabah sahte bir belge üretilip yayıldı. Amacı güven kaybına yol açmaktı. Tamamı ile uydurmaydı. Halkımızdan çok dikkatli olmasını rica ediyorum. Salgın vakalarında olayların kontrolden çıkmasında panik belirli bir etkendir. Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadele devletin gece gündüz eylem halinde olduğu bir mücadeledir. Pek çok ülke kontrolünü kaybetmiş durumdadır. Artık pozitif tanılardan çok kaybedilen hastalar konuşulmaktadır." dedi.

Koca sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün Bilim Kurulu toplantısında aldığımız kadarlar doğrultusunda, laboratuvar sayımız hafta sonuna kadar 16'ya çıkaracağız. Test kitini bütün illere göndereceğiz. İçişleri Bakanlığımızın eğlence mekanları, nargile salonları, yüzme havuzları faaliyetleri askıya alındı. Müze ve kütüphanelere ise kullanım kısıtlaması getirildi. Öte yandan cemaat ile namaz kılınmasına da kısıtlama getirildi.

20 ÜLKEYE UÇUŞ YASAĞI

Yarın 08.00 itibari ile İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan , Mısır, İrlanda BAE ile uçuşlar yasaklanmış olacak. Böylece 20'ye çıkıyor.

''YENİ VAKA SAYISINI AÇIKLAYACAĞIM''

Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var. Bu akşam topluca pozitif çıkan günlük rakamı da sizlerle paylaşacağım. Mücadelenin yeni safhasındayız. Ciddiyetimiz daha da artmalı. Kronik hastalığı olanlara ve yaşlılara dikkat edelim. Yeni gelişlerle risklere yeni riskler eklemeyelim. Dönenlerin 14 gün karantina altında tutulacağı hatırlatalım. Unutmayalım bugünler böyle sürüp gitmeyecek.

''ŞU ANA KADAR BİR CAN KAYBI YOK''

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı. Olmayacağı anlamına da gelmez. Çünkü solunum sıkıntısı yaşayan hastalarımız bulunuyor.

KARANTİNADAN KAÇANLAR OLDUĞU İDDİASI

Karantinadan kaçanlara ilişkin soruya yönelik bakan Koca, ''İlgili bakanlıklarla, özellikle bundan sonraki süreçte izole edilebilirlik süreçlerini daha net oluşturan planlar yapıldı. Ben bundan sonra sorun yaşanacağını sanmıyorum.

YURT DIŞINDAN GELECEK ÖĞRENCİLER

Bugün ve yarın yasak koyduğumuz ülkelerden gelecek öğrenciler var. Biz hastanelerimizde normalde hasta olan kişileri zaten hastaneye alıyoruz. Bulgusu olmayan kişiye de izole etmek istiyoruz. Bu dönemde yurtlarımızda boş olduğu için sakınca olmadığını düşündük.

"TÜRKİYE'YE DÖNMEKTE LÜTFEN ISRARCI OLMAYALIM"

Yurt dışından yeni gelişlerle risklere yeni riskler eklemeyelim. Türkiye'ye dönmekte lütfen ısrarcı olmayalım. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı bu olmayacağı anlamına gelmez. Solunum sıkıntısı olan hastalarımızın olduğunu söylemek isterim.

Bugünler böyle sürüp gitmeyecek, çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız. Halkımızın sağduyusu devletin organizasyon gücü kadar önemli.

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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım

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Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım

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