Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs vakası 81 ilimizde de var Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarının il bazlı dağılımını gösteren haritayı paylaştı. Koca, "Bütün illerimizde bu virüsün olduğunu biliyoruz. En çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarının il bazlı dağılımını gösteren haritayı paylaştı. Koca, "Bütün illerimizde bu virüsün olduğunu biliyoruz. En çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852." dedi.