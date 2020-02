Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İran'da koronavirüsten 5 kişi öldü, vaka sayısı 750'ye yükseldi

21.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'da koronavirüs nedeniyle 5 kişinin öldüğünü, vaka sayısının ise 750 olduğunu açıkladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs (Kovid-19) Türkiye sınırına dayandı. Virüs, Türkiye'nin komşusu İran'da da ortaya çıktı.

SAĞLIK BAKANI İRANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İran Sağlık Bakanı Sayın Said Nemeki telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Koca görüşmeyle ilgili şunları aktardı. İran Sağlık Bakanı Sayın Said Nemeki ile ülkelerinde yaşanan Kovid-19 vakasıyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İki ülke arasında alınması gereken tedbirleri acilen hayata geçireceğimizi karşılıklı olarak teyit ettik. Komşumuzun bu hadiseye karşı her zaman yanındayız.

İRAN'DA 5 KİŞİ ÖLDÜ

Koca, İran Sağlık Bakanı Nemeki'nin ülkesindeki son durumla ilgili şu bilgileri aktardığını söyledi: "İran'da bugüne kadar görülen şüpheli vaka sayısının 750 olduğunu, 18 vakada koronavirüs bulunduğunu, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söylediler."

KORONAVİRÜSÜN GÖRÜLDÜĞÜ ŞEHRE GİDENLER TÜRKİYE'YE ALINMAYACAK

Sağlık Bakanı, Türkiye'nin aldığı önlemlerle ilgili "Hasta olan ateşi olan öksürük burun akıntısı gibi hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeri almamaya başladık. Ağrı sınır kapısında benzer bir vakayı dün içeri almamış olduk. Hastalara sağlık raporu istedik. Pazar akşamı itibariyle sağlıklı olduklarını belirten bir belge gösterme mecburiyetleri var. Kum kentine resmi olarak uğrayıp uğramadıklarını belirten bir belge, uğramışsa içeri alınmayacak" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İran'ın Kum kentinde çarşamba günü solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kum'da 7, Tahran'da 4 ve Gilan'da 2 kişi olmak üzere ülke genelinde 13 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ifade etti.

Cihanpur, ayrıca, koronavirüsün bulaştığı 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktardı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 238'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 247 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti.

