Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık müdürlerine seslenerek, "Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz" dedi. Koca ayrıca, sağlık çalışanlarının maske ve ekipmanlarında hiçbir sorun olmaması yönünde kesin talimat verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürleri ile video konferans ile görüştü. Müdürlere salgınla ilgili önemli talimatlar veren Bakan Koca, temas içindeki insanların izole edilmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı. Bakan Koca, "Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. 3 saat süren toplantıda, Kovid-19 salgınına karşı illerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, hastaların durumu, tedavi protokolleri, yoğun bakım doluluk oranları ve mevcut ihtiyaçlar ele alındı.

"KONTROL ALTINA ALMA ŞANSIMIZ OLMAZ"

Pozitif vakaların temaslılarının taranması konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Sağlık Bakanı Koca, "Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek, hastalığı kontrol altına alma şansımız olmaz" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EKİPMANLARI KONUSUNDA SORUN OLMAMALI"

Ayrıca Bakan Koca, tanı ve tedavi konusunda gecikme yaşanmaması gerektiğini hatırlattı. Sağlık çalışanlarının koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla sorun olmaması gerektiğini aktaran Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı. Her geçen gün servislerimizin kapasitesini nasıl artıracağımıza bakmaya, yoğun bakım yataklarımızı daha reel kullanmaya, riskli olan hastayı yoğun bakım şartlarında takip etmeye gayret edelim" değerlendirmesinde bulunarak, görüşmenin devamında il sağlık müdürlerinin sorularını yanıtladı.