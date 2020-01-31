: Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan rahatlatan koronavirüs açıklaması

31.01.2020 10:25 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:04

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplandı. Toplantının ardından bir basın açıklaması yapan Bakan Fahrettin Koca, "Türkiye'de herhangi bir vakaya rastlanmadı" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları:

23 ülkede toplam 9 bin 810 vaka görüldü. Hayatını kaybeden vakaların büyük çoğunluğu bizim risk grubu dediğimiz kronik hastalığı olan 65 yaş üstü ve bağışıklığı düşük kişilerdi. Dünyanın büyük kısmı bu virüsü tehdit olarak algılamadan önce biz Türkiye olarak tedbirlerimizi adım adım harekete geçirdik.

VAKALARIN %99'U ÇİN'DE

31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 23 ülkede 9 bin 810 koronavirüs vakası görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de. Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerini devreye soktuk. Çin'den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz.

Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı ve herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı. Havalimanlarımızda 24 saat sağlık personeli bulunuyor. Tüm personelimiz olası bir vaka durumunda yapması gerekenler hakkında bilgilendirildi. Çin'e seyahat etmiş Çin'den ülkemize gelip şikayeti olanlar varsa tedbir amaçlı gözetim altına alıp gerekeni yapıyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

"ŞÜPHELİ 68 KİŞİDEN NUMUNE ALINDI"

Bugüne kadar farklı illerden şüpheli görünen 68 kişiden numune alınarak analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye'de kesin olarak koronavirüs tanısı alan herhangi bir hastamız olmadı. Eğer olursa tüm hazırlıklarımızın tamam olduğunu ifade etmek istiyorum.

THY sorumlu bir adım atarak 9 Şubat'a kadar Çin uçuşlarını durdurdu. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık bırakmamaya da kararlıyız. Bugüne kadar binlerce vatandaşımızı ülkemize getirdiğimizi biliyorsunuz. Vuhan kentinde ikamet eden ve hiçbir şekilde hastalık şüphesi olmayan vatandaşlarımız var. Biz tamamen sağlıklı olan vatandaşlarımızı bırakarak onları riske atamayız. Harekete geçip gerekli diplomatik girişimlerin tamamlanması ardından muhtemelen önümüzdeki birkaç saat içinde TSK'ya ait A400M tipi uçağı ambulans uçağa dönüştürerek vatandaşlarımızı getirmek istiyoruz.

ÇİN'DEN GETİRİLEN VATANDAŞLAR 14 GÜN GÖZETİM ALTINDA OLACAK

Şu saatlerde hareket etmesini düşündüğümüz uçakta 21 enfeksiyon uzmanı hocamız da hazır halde bulunacak. 7 Azeri, 7 Gürcü ve 1 Arnavut vatandaşı da sağlık kontrolleri ardından uçağa alınacak. Yolcuları özel izolasyonla getiriyoruz. Sağlık ekibimiz her yolcu için gerekli tetkikleri yapacak. Uçak indiğinde de ekiplerimiz dahil olmak üzere 14 gün gözlem altında tutulacak. Özellikle bu vatandaşlarımızı ve diğer vatandaşları ayrı şu an kullanılmayan kullanmadığımız bir hastaneyi tekrar kullanır hale getirdik ve bu hastane daha sonra da hasta takibi için tekrar kullanılmayacak bir hastanemiz. Bu nedenle de herhangi bir hastamızla teması olmayan bir süreç olacak.

"İLK GÜNDEN İTİBAREN DENETİMLERİ SIKI OLARAK UYGULADIK"

Çin'den gelen yük gemileri olabiliyor. Tüm gemilerin tabi olduğu sıkı önlemlerle gerekli önlemleri aldığımızı söylemek istiyorum. Koronavirüs tehdidi sürdüğü müddetçe bundan sonraki süreçte sizler aracılığı ile düzenli bilgilendirmeler ve bilim kurulumuzun aldığı kararları şeffaf şekilde bu süreci götürerek bu açıklamaları yapmayı düşünüyoruz. Adana'da gözetim altında bulunan 2 vakamız vardı. Sonuçlar çıktı negatif olduğunu söyleyebilirim. 70 gözetim altına aldığımız vakamız oldu. pozitif olan bir vakamız olmadı. Neden hiç çıkmadı sorulabilir çünkü biz özellikle ilk günden itibaren denetimleri sıkı olarak uyguladık. Çok hassas bir şekilde konuya yaklaştığımız için numune aldığımız hasta sayısı fazlaydı.

ÇİN'DEN GELEN YOLCULAR HANGİ HASTANEDE KALACAK?

Toplantıyı takip eden basın mensupları, Bakan Koca'ya "Gelen yolcular hangi hastanede gözetim altında tutulacak?" diye sordu. Koca, "Hastanemiz belli. Oraya bir yoğunlaşmanın olmasını istemediğimizden söylemedik. Ama yarın söyleyeceğiz. Boşaltılan kullanılmayan hastane alt yapısı olarak hiç bir eksiği olmayan bir hastane olduğunu ifade etmek istiyorum" şeklinde yanıt verdi.

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