Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı
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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı

Koronavirüsle ilgili son gelişmeleri açıklamak için kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan tedbirleri ve yeni kararları açıkladı. Vatandaşların birbiriyle temasını azaltmak için çalışmaların olduğunu söyleyen Koca, "Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz" dedi.

13.03.2020 18:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:01
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan tedbirler artırıldı. Açıklanan son rakamla Türkiye'de 5'e çıkan vaka sayısıyla Sağlık bakanı Fahrettin Koca, kameralar karşısına geçerek koronavirüse karşı alınan yeni kararları açıkladı.

ALO 184, KORONAVİRÜS HATTI OLDU

Yapılan açıklamada alınan karalardan biri de Alo 184 SABİM Danışma Hattı oldu. Bakan Koca, "Korona enfeksiyonuna karşı özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz. Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz" dedi.

"14 GÜN İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR"

Kronik hastalığı olan kamu çalışanlarının kolaylıkla izne ayrılacağını belirten Koca, "Bu dönemde vatandaşlarımızdan yurt dışına çıkmamalarını istiyoruz. Yurt dışından gelenler 14 gün idari izinli sayılacak" dedi.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı

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Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı

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