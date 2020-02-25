Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanmadı

25.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan gelen 132'si yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 140 kişinin koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

İran ile uçuşların tek taraflı durdurulduğunu ve Türkiye'de hastalığa rastlanmadığını belirten Bakan Koca, "İkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır" dedi.

Bakan Koca, "Tecrübeli ekibimiz Ankara'da bulunduğu için İstanbul yerine tercihimizi Ankara'dan yana kullandık. Şehir hastanesine 300-400 metre uzaklıkta olan, şu ana kadar kullanılmayan Bilkent'teki klinik gözlem konuk evini kullanıma açtık" ifadelerini kullandı.

"GENEL DURUMLARI İYİ"

İstanbul'a giden uçaktaki yolcularda koronavirüsü belirtisi olması nedeniyle Ankara'ya yönlendirdiklerini söyleyen Koca, "Ankara'ya yönlendirme sebebimiz, buradaki personellerin koronavirüsüyle ilgili tecrübeli olması.140 yolcuda ateş yok. Genel durumları iyi" dedi.

"İRAN'IN KUM VE MEŞHED KENTLERİNDEN UÇUŞA İZİN VERİLMEYECEK"

Sağlık Bakanı Koca, daha katı tedbirler alma mecburiyetinin doğduğunu belirterek "İran'ın Kum ve Meşhed kentlerinden uçuşa izin verilmeyecek" dedi.

NE OLMUŞTU?

Tahran - İstanbul seferini yapan THY uçağı, bazı yolcularda koronavirüs şüphesi görülmesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.

Apronda özel kıyafetli ve maskeli sağlık ekipleri tarafından karşılanan uçaktaki 132 yolcu ve 8 mürettebat, sağlık kontrolünden geçirilip ambulanslara Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilmişti.

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