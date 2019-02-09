Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini söyledi.
İstanbul Kartal'da çöken binanın enkaz çalışmaları sırasında gece 05.30 saatlerinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bu kapsamda çökmede hayatını kaybeden sayısı 16'dan 17'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken binanın enkazından şimdiye kadar 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan kişinin naaşı ambulansla morga kaldırıldı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.