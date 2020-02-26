: Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüse henüz rastlanmadı ancak bu rastlanmayacağı anlamına gelmiyor

26.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:36

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Koca, Çin'in ardından çeşitli ülkelerde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve alınan önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Salgına dair önemli açıklamalarda bulunan Koca, Türkiye'de koronavirüs vakasına henüz rastlanmadığını belirtti ve ekledi: Ancak bu rastlanmayacağı anlamına gelmiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Rotası İstanbul olan uçağı Ankara'ya çevirdik. İranlı hiç kimseyi bu süreçte almıyoruz. Dün itibarıyla Çin dışında 33 ülkede koronavirüs görüldü. Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı. 'Virüs Türkiye'ye girmez' diyemeyiz ama bütün hazırlıklarımız var.

Çin ve İran'dan gelen herkesi 14 gün gözetim altında tutuyoruz. Bizim sınırdan girişleri önlememiz gerekiyor. Sınır bölgesinde sahra hastaneleri de oluşturduk.

"İRAN'DA ÇOK CİDDİ BİR SALGIN BAŞLADI"

Bunu bir skor olarak görmemek gerekiyor. Giderek dünyaya yayılan daha da önemlisi sınır komşumuz İran'da çok ciddi bir salgının başlamış olması. Kontrollü olmak zorundayız. Şu dakikaya kadar bütün çabamız enfeksiyonun kaynağı olan yurt dışındaki ülkelerden ülkeye girişi engellemeye çalışıyoruz. Enfeksiyonun girme ihtimalinin olmadığını söyleyemeyiz. Bütün tedbirlerimiz bunu önlemeye yönelik. Asla olmayacak diye bir şey yok. Yapılması gereken ne ise ilk günden itibaren hazırız. Bütün illerde referans hastaneler oluşturduk."

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