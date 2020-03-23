Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Koca, "Herkes kendi olağanüstü halini ilan edebilir. Bunu devletin ilan etmesi gerekmiyor." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının artmasının ardından merak edilen "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna "Herkes kendi olağanüstü halini ilan edebilir. Bunu devletin ilan etmesi gerekmiyor" dedi.

"BUNU DEVLETİN İLAN ETMESİ GEREKMİYOR"

Türkiye'de artan koronavirüs vakaları sonrası "Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?" sorusu gündeme geldi. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merak edilen soruya yanıt verdi. Bakan Koca, herkesin kendi olağanüstü halini ilan edebileceğini belirterek, "Bunu devletin ilan etmesi gerekmiyor" dedi.

BİLİM KURULU ÜYESİ DE AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay da, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı uygulamasına gerek olmadığını söylemişti. Tarafsız Haber Ajansı'na konuşan Prof. Dr. Mehmet Doğanay, "Şu an sokağa çıkma yasağı gibi bir uygulamaya gerek yok olduğu kanaatindeyim. Riskli yaş grubunun evde kalması çok önemli. Çocuklarda ve gençlerde enfeksiyon daha hafif seyirli olmasına rağmen, onlarında hastalığı yayma konusunda önemli rolleri var. Bu nedenle mümkün olduğu kadar herkesin evde kalması önemlidir" ifadelerini kullanmıştı.