Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi
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Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de koronavirüs tedavisinde kullanılan ve olumlu sonuçlar veren bir ilacın bu sabah Türkiye'ye geldiğini ifade etti.

23.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:19
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tedbirleri kapsamında toplanan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Burada koronavirüse karşı alınan tedbirlere dair açıklamalarda bulunan Koca, bir müjdeyi de vatandaşlarla paylaştı. Koronavirüs tedavisinde kullanılan ve olumlu sonuç veren bir ilacın Çin'den bu sabah geldiğini ifade etti.

İşte Bakan Koca'nın o açıklamaları:

OLUMLU SONUÇ VEREN İLACI ÇİN'DEN GETİRDİK

Şu süreçte iyileşen vakalarımız var. 14 günlük zaman diliminin geçmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı gün be gün açıklamış olacağız. İyileşen hastalarımızın fazla olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bugün sabah itibarıyla Çin'de kullanılmış olan özel bir ilaçtan sonuç aldıkları iddiası olan, bu konuda yayınları yapılmış olan, özellikle yoğun bakım hastalıklarında kullanılmasının 11 günden 4 güne düşürüldüğüne dair bilgilerin olduğunu bildiğimiz ilaçla ilgili bu sabah yeterli miktarda getirmiş olduk. Fabrikaya devlet el koymasına rağmen şu dönemde Çin'den getirebilir olduk. Çin büyükelçiliği ile görüştüm. Bundan sonra da ihtiyacımızı karşılamada gayret içinde olacaklar. Çin hükümeti ve devletiyle bu mücadeleyi nasıl verdiklerini Bilim Kurulumuzla birlikte Çin'den bilim insanlarından bilgi akışını sağlamak üzere bir prensipte anlaşmış olduk.

Sabah gelen ilacın yoğun bakım şartlarında tedavileri devam eden hastalarımıza bugün itibarıyla başlandığını ifade etmek istiyorum. Ne kadar etkili olup olmadığını görmüş olacağız. Dünyada geçmiş dönemde ve şu an sonuç alınan ve kullanılan ilaçlar dahil olmak üzere yakından takip ettiğimizi, tedarik boyutuyla yoğun temas içinde olduğumuzu bir çaba içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Yine daha önce bizim kullandığımız, dünyada kullanılmamış olan sayın Trump'ın da 'fayda gördük' dediği ilacın bizde bilindik bir ilaç olduğunu, pozitif olan vakalara önümüzdeki günlerde sonuçlarını görebileceğimiz tedavi şeklini ayrıca ifade etmek istiyorum.

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