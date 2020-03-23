Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki günlerde koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşen hasta sayısını günbegün açıklayacaklarını belirterek, "İyileşen vakalarımızın fazla olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı günbegün açıklayacağız. İyileşen vakalarımızın fazla olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

"EN GÜVENİLİR ÇÖZÜM EVDE KALMAK"

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin tek tek uygulandığını belirten Bakan Koca, "Mümkün olduğunda az temas kuruyoruz. Hayatlarımız birbirinden ayrışıyor. Fakat farkında mıyız? Bu tek tek şahıs şahıs yaptıklarımızı bütün Türkiye olarak yapıyoruz. 83 milyon birlikte yapıyoruz. Mücadelenin özü bu. Tek tek hep birlikte, yalnız değiliz hep birlikteyiz. Bu birliktelikten özellikle fire vermeyelim. Her ihmalin zincirleme risk olduğunu biliyoruz. En güvenilir çözümün evde kalmak olduğunu unutmayalım" ifadelerini kullandı.

"İYİLEŞEN VAKALARIMIZ VAR"

Önümüzdeki günlerde koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşen hasta sayısını günbegün açıklayacaklarını söyleyen Bakan Koca, "İyileşen vakalarımızın fazla olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.