Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhanit Gül ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının 5'e yükseldiğini belirterek, "Vakaların hepsi birbiriyle bağlantılı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı kapsamında 3 bakan, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan yeni önlemleri açıkladı.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Koronavirüsle ilgili son gelişmeleri aktaran Bakan Koca "Sabah 2. vakayı paylaştık. Kesin olarak bekleniyordu diyemeyiz ama hastamızın çevresini en başta gözetim altına almıştık. Yeni vaka bu çemberin içinde yer almaktadır.

HASTANELERE, MESAİ SAATLERİ DIŞINDA ZİYARETÇİ ALINACAK

Koronavirüsle ilgili yeni tedbirleri ve alınan kararları duyurmak için kameralar karşısına çıkan Koca "Hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri dışında sadece 1 kişiye izin verilecek. Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek, bu anlamda bir genelge de yayınlandı" ifadelerini kullandı.

ALO 184, KORONAVİRÜS HATTI OLDU

Yapılan açıklamada alınan karalardan biri de Alo 184 SABİM Danışma Hattı oldu. Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz. Bakan Koca, korona enfeksiyonuna karşı özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz. Kronik hastalığı olan kamu çalışanları kolaylıkla izne ayrılacak.

Bu dönemde vatandaşlarımızdan yurt dışına çıkmamalarını istiyoruz. Yurt dışından gelenler 14 gün idari izinli sayılacak.

VAKA SAYISI 5'E YÜKSELDİ

İlk iki vakamızın belirli bir odağı var, 3 yeni tanı daha koyduğumuzu söylemek isterim. 5 vakanın tamamı doğrudan birbiri ile bağlantılı. ABD'de 54 ülkeye seyahat kısıtlaması koydu. Ama Türkiye risk listesinde bulunmuyor.

4-5 haftanın çok önemli olduğunu ve tedbirlere sarılmamız gerektiğini de söylemek isterim. Yayın temasla kış aylarında daha çok yayıldığını biliyoruz. Unutmayalım ki corona virüs aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir.

''AÇIK VE KAPALI CEZAEVLERİ GÖRÜŞLERİ 2 HAFTA SÜREYLE ERTELENDİ''

Adalet Bakanı Gül'ün konuşmasından öne çıkanlar:

Adalet Bakanlığımıza dair aldığımız önlemleri uygulayacağız. Dün toplantıda aldığımız kararlar oldu. Nisan sonuna kadar yurt dışı seyahatlerinin iptali konusunda kararları almıştık.

Özellikle bugün itibari ile ceza infaz kurumları kapsamında, hastalık belirtileri olanların ceza infaz kurumlarına alınmaması, kabul durumunda solunum enfeksiyonu olanların belirli bir alana alınması kararlaştırıldı. Açık ve kapalı cezaevilerinde 2 hafta boyunca görüşler ertelenmiştir. Kamuda çalışanların özel izinleri ertelenmiştir. Bu haklar ise saklıdır, daha sonra verilecektir.

"İLAVE HAT SEFERLERİ KOYDUK"

Bakan Cahit Turhan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bilim Kurulu'nun önerileri ile, YHT, Marmaray gibi ulaşım araçlarında dezenfekte ve temizlik işlemleri sürekli olarak yapılmaktadır. Dün okulların tatil edilmesi ile otogarlarda yolcu yoğunluğu yaşanmaya başladı. Ankara İstanbul, YHT hatlarımızda 13-14-15 Mart tarihlerine ilave hat sefer koyduk.

9 ÜLKEYE SEYAHAT YASAĞI

Havayolunda ise, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika Avusturya, İsveç ve Hollanda yarın 08.00'den itibaren 17 nisan tarihine kadar durdurulacaktır.