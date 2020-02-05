Son Dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak parçalandı

05.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:05

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı. Uçakta yangın çıktığı da bildirildi.

UÇAKTA 177 KİŞİ VARDI

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul-İzmir seferini yapan Boeing 738 tipi uçak bir uçak pistten çıktı. İçinde 177 kişi olduğu tahmin edilen pistten çıkan uçak alev aldı, yolcular tahliye edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

BAKAN TURHAN: CAN KAYBI YOK

Kazanın ardından Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan ilk açıklamayı yaptı. Turhan, uçakta 177 kişinin olduğunu ve can kaybı yaşanmadığını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

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