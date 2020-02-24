Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kaptan pilot tutuklandı
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Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kaptan pilot tutuklandı

Son dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili adliyeye sevk edilen kaptan pilot tutuklandı.

24.02.2020 21:26 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:56
Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kaptan pilot tutuklandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü uçak kazasına ilişkin adliyeye sevk edilen kaptan pilot M.A. tutuklandı.

TABURCU EDİLDİKTEN SONRA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen kaptan Pilot M.A'nın hakimlik işlemleri tamamlandı.

"TAKSİRLE ÖLME NEDEN OLMAKTAN" TUTUKLANDI

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, kaptan pilot M.A'nın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.


Haber Videosu

: Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kaptan pilot tutuklandı
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