Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, geçtiğimiz haftalarda zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası hastaneye kaldırılmış, Parti'den yapılan açıklamada Asiltürk'ün sağlık durumunun iyi olduğunu bildirilmişti.

BU SABAH HAYATINI KAYBETTİ

Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş Asiltürk'ün bugün vefat ettiği haberini verdi. Kurdaş, acı haberi şu sözlerle duyurdu: "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı muhterem büyüğümüzOğuzhan Asiltürkbeyefendi Hakk'ın rahmetine kavuştu... Mekanı cennet, makamı a'li olsun.. Milli Görüş camiamızın başı sağ olsun.."

ERDOĞAN'A KIBRIS'TA EŞLİK ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sık sık bir araya gelen Oğuzhan Asiltürk, son olarak Temmuz ayında Cumhurbaşkanı ve heyetiyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişti.

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

Oğuzhan Asiltürk, 1935 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre serbest mühendis olarak çalıştı. Daha sonra siyasete atılarak Milli Selamet Partisi'ne katıldı. 4-5. Dönem Ankara, 9-10-11. dönemde de Malatya milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Bunun yanında Sanayi-Teknoloji ve İçişleri Bakanlığı da yaptı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından da 10 yıl siyasetten uzaklaştırıldı. Ancak 1987'de yapılan halk oylaması sonucunda bu yasağı kaldırıldı. 1988 yılında da Refah Partisi'nin (RP) genel sekreterliğine seçildi. RP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine de Fazilet Partisi'ne girdi. Necmettin Erbakan'ın ölümü sonrasında da Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına getirildi. Öte yandan Asiltürk'ün "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" isimli bir kitabı bulunuyor.