Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı
Son dakika: Galatasaray, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in 1.5 milyon euro karşılığında sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandığını duyurdu.
Galatasaray, Ryan Babel'in Hollanda ekibi Ajax'a transfer olduğunu açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.