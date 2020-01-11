Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı
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Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı

Son dakika: Galatasaray, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in 1.5 milyon euro karşılığında sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandığını duyurdu.

11.01.2020 21:21 | Son Güncelleme: 11.01.2020 21:27
Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı

, Ryan Babel'in Hollanda ekibi 'a transfer olduğunu açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.

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