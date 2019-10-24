Son dakika: Rusya, Suriye'ye 276 askeri polis ile 33 ünite askeri ekipman gönderecek

24.10.2019 12:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonucu anlaşmaya varılan Soçi Mutabakatı için Rusya'dan hamle geldi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna engel olmak istemesi ve ABD ordusunun bölgeden çekilmesinin akabinde Soçi mutabakatında Türkiye'ye Güvenli Bölge oluşturma ve bölgede devriye gerçekleştirmeyi taahhüt eden Rusya, Suriye'ye asker gönderiyor.

BAKANLIK DUYURDU

Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Rus ordusunun bir hafta içinde Suriye'ye gireceğini duyurdu. Rusya tarafından Suriye'ye 276 askeri polis ile 33 ünite askeri ekipman gönderilecek.