: Son Dakika: Rusya'dan skandal açıklama: Suriye'de bizim dışımızdaki tüm ülkeler uluslararası hukuka aykırı olarak bulunuyor

01.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:58

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib'de 34 askerimizin Esed rejimi tarafından şehit edilmesiyle artan Türk-Rus gerilimini tırmandıracak bir açıklama yaptı. Peskov, Rusya haricinde tüm ülkelerin Suriye'de uluslararası hukuka aykırı olarak bulunduğunu söyledi.

Geçtiğimiz perşeme günü Esed rejiminin düzenlediği hava saldırısında 34 askerimiz şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu acı olayın ardından Suriye'de Esed rejimine karşı Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı.

KREMLİN'DEN GERİLİMİ ARTIRACAK AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanlığı Sarayı Kremlin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya dışındaki tüm ülkelerin askerlerinin Suriye'de uluslararası hukuka aykırı olarak bulunduğunu söyledi. Peskov, Erdoğan-Putin arasında gerçekleşecek görüşmenin zor bir görüşme olacağını, ancak ikilinin İdlib'deki durumun istikrara kavuşturulmasına odaklandıklarını teyit ettiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, 27 Şubat akşamı Esed rejimine karşı Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Harekat kapsamında SİHA'lar ve savaş uçakları Esed unsurlarının ve üslerinin bulunduğu yerleri ateş altına aldı. Geçtiğimiz perşembe günü Esed rejiminin 34 askerimizi şehit etmesinin ardından telefonda görüşen Erdoğan ve Putin de 5 Mart günü Moskova'da yüz yüze bir görüşme gerçekleştirme konusunda mutabık kaldı.

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