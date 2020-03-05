Son Dakika: Rus savaş uçakları İdlib'de tavuk çiftliğini hedef aldı, 16 sivil hayatını kaybetti

05.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:22

İdlib'de sivillere karşı yapılan saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Rus savaş uçakları İdlib'de bir tavuk çiftliğine sığınan sivilleri hedef aldı. Saldırıda 16 sivil vatandaş hayatını kaybetti.

Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı'nı sürdürdüğü İdlib'de, rejim ve Rus güçlerinin sivillere karşı düzenlediği saldırılar devam ediyor. 2 gün önce Rus jetlerinin Fua beldesinde düzenlediği ve 9 sivilin hayatını kaybettiği saldırıların ardından bugün de bir tavuk çiftliği hedef alındı. Saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti.

TÜRKİYE SINIRINA GÖÇÜ DEVAM EDİYOR

İdlib'de rejim ve Rus savaş uçaklarının sivilleri hedef almasının ardından, bölgede yaşayan halk Türkiye sınırına göç etmeye devam ediyor. Saldırılar sonrası yeni yılda yaklaşık 1 milyon insan Türkiye sınırına göç etti.

1 HAFTA ÖNCE 11 SİVİL ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri gece geç saatlerde ülkenin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki İdlib kent merkezi ve çevresindeki yerleşimlere yoğun topçu saldırıları düzenlemişti.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bombardımanda 5'i çocuk, 11 sivil hayatını kaybetmişti.

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