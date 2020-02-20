: Son dakika: Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 6 şüpheli daha gözaltına alındı

20.02.2020 10:13 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:27

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi ile ilgili soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında arama kararı bulunan 1 kişinin de halen cezaevinde tutuklu bulunduğu açıklandı.

27 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Rize Emniyet Müdürü iken şehit edilen Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyon kapsamında yakalanan şahısların FETÖ/PDY Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt elemanları olduğu belirtilmişti.

ALTUĞ VERDİ'NİN ŞEHİT EDİLMESİ

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edilmişti. Derepazarı trafik şubede görevli polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu, tayin ve çalışma saatlerini görüşmek üzere Altuğ Verdi'den randevu almıştı. Saraçoğlu, prosedür gereği silahını özel kalem müdürüne bırakarak Verdi'nin makam odasına girmiş ve olumsuz geçtiği belirtilen görüşme sonrası, çıktığı odaya silahını alarak tekrar giren saldırgan, önce Altuğ Verdi'ye ardından kendisini engellemek isteyen personel şube müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğitcan Köksal'a ateş açmış, binada görevli polislerce bacaklarından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

ALTUĞ VERDİ KİMDİR?

Şehit düşen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. 1989 yılında Polis Koleji'nden, 1993 yılında Polis Akademisi'nden mezun olan Verdi, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı'nda değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi etti.

19.08.2017 tarihli Resmi Gazete 'de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atanan Verdi, evli ve bir kız çocuk babasıydı.

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