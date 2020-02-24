: Son dakika: Eski Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden polis memuru FETÖ'ye üye olmak suçundan tutuklandı

24.02.2020 12:54 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:10

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu FETÖ soruşturmasında aldığı ceza belli oldu. Sarıcaoğlu, FETÖ'ye üye olmak suçundan da tutuklandı.

12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 ve 20 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesine sevk edildi.

VERDİ'Yİ ŞEHİT EDEN POLİS FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Şüphelilerden 6'sının bu soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak serbest bırakıldığı, 4'ünün haklarında yürütülen başka bir soruşturmada etkin pişmanlık hükümünden faydalanarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 11 Aralık 2018'de görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla il emniyet müdürlüğü makamında düzenlediği silahlı saldırıda, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı da yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ bağlantısı tespit edilmişti.

Sarıcaoğlu'nun el konulan cep telefonu ile elektronik posta ve ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, bulunduğu hücre yapılanması içerisindeki diğer örgüt üyelerinin de kimlik bilgileri belirlenmişti.

Bunun üzerine Başsavcılık, aralarında hala görevde olan 9 polis memuru, bir doktor ve 4 öğretmenin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

İstanbul merkezli 7 ilde 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin ise FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunduğu öğrenilmişti. Şüphelilerden 2'sinin ise yurt dışına kaçtığı belirlenmişti.

Soruşturması kapsamında, yeni bilgiler ışığında 7 şüphelinin daha yakalanmasına yönelik gözaltı kararı alınmış, 20 Şubat'ta İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin de cezaevinde olduğu öğrenildi.

ALTUĞ VERDİ KİMDİR?

Şehit düşen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. 1989 yılında Polis Koleji'nden, 1993 yılında Polis Akademisi'nden mezun olan Verdi, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı'nda değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi etti. 19.08.2017 tarihli Resmi Gazete 'de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atanan Verdi, evli ve bir kız çocuk babasıydı.

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