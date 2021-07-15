Son dakika... Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika haber: Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanlar nedeniyle kayıp olduğu bildirilen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 2'ye yükseldi.