Son dakika... Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 2'ye yükseldi
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Son dakika... Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika... Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 2'ye yükseldi
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanlar nedeniyle kayıp olduğu bildirilen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanlar nedeniyle kayıp olduğu bildirilen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Alınan bilgiye göre, dün öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu sel ve heyelanların yaşandığı Güneysu ilçesine bağlı Asmalıırmak köyü muhtarı Adem Yanık kayboldu. Vatandaşlarca yapılan aramanın ardından Yanık'ın cesedi evinin yüz metre aşağısındaki dere yatağında bulundu.

Merkeze bağlı Muradiye beldesi Orta Mahalle'de yıkılan binanın enkazından bir kadının cesedi gece geç saatlerde çıkarılmıştı. Böylece afette yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Ekipler, haber alınamayan Muradiye beldesinde 2, Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde ise 1 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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