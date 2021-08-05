Son Dakika | Rize'de selde kaybolan 2 vatandaşı 23 gündür arama çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Rize'de selde kaybolan 2 vatandaşı 23 gündür arama çalışmaları devam ediyor

Son Dakika | Rize'de selde kaybolan 2 vatandaşı 23 gündür arama çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Rize'de geçtiğimiz ay meydana gelen selde kaybolan 2 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.

Rize'de geçtiğimiz ay meydana gelen selde kaybolan 2 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.

14 Temmuz Çarşamba günü başlayarak Rize'yi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağmur merkeze bağlı Muradiye Beldesi ve Güneysu ilçesinde sel ve heyelanlara neden olmuş, Muradiye Beldesi'nde Hacere Mert (75) ve eşi Nuri Cemal Mert (80), Güneysu ilçesinde ise Aynur Karali (66) ile oğlu Mustafa Karali (35) ve engelli kızı Ayşe Karali (27) Güneysu'nun Ballıdere köyünde, Adem Yanık Güneysu'nun Asmalı Irmak köyünde olmak üzere toplamda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Güneysu ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan 'Halil Usta' olarak bilinen Hasan Arıcı'yı ve Muradiye beldesinde ise Batuhan Delihasan'ı arama çalışması 23 gündür aralıksız devam ediyor. AFAD görevlilerinin dere içerisinde yaptığı çalışmalar hız kesmeden devam ederken, iş makineleri de dere içerisinde bulunan molozları kaldırarak AFAD ekiplerinin aramasını kolaylaştırıyor.

(Osman Kubilay Küçükmustafa/İHA)

Son Dakika | Rize'de selde kaybolan 2 vatandaşı 23 gündür arama çalışmaları devam ediyor
Son Dakika | Rize'de selde kaybolan 2 vatandaşı 23 gündür arama çalışmaları devam ediyor
Son Dakika | Rize'de selde kaybolan 2 vatandaşı 23 gündür arama çalışmaları devam ediyor
Son Dakika | Rize'de selde kaybolan 2 vatandaşı 23 gündür arama çalışmaları devam ediyor
Son Dakika | Rize'de selde kaybolan 2 vatandaşı 23 gündür arama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ümit Dündar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Aleyna Tilki Diana Spencer Şahan Gökbakar
Spor Muslera Rıza Kayaalp Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Rize'de selde kaybolan 2 vatandaşı 23 gündür arama çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 09:25:07. #1.16#

title