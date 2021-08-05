Son Dakika | Rize'de selde kaybolan 2 vatandaşı 23 gündür arama çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberler... Rize'de geçtiğimiz ay meydana gelen selde kaybolan 2 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.

Rize'de geçtiğimiz ay meydana gelen selde kaybolan 2 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.

14 Temmuz Çarşamba günü başlayarak Rize'yi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağmur merkeze bağlı Muradiye Beldesi ve Güneysu ilçesinde sel ve heyelanlara neden olmuş, Muradiye Beldesi'nde Hacere Mert (75) ve eşi Nuri Cemal Mert (80), Güneysu ilçesinde ise Aynur Karali (66) ile oğlu Mustafa Karali (35) ve engelli kızı Ayşe Karali (27) Güneysu'nun Ballıdere köyünde, Adem Yanık Güneysu'nun Asmalı Irmak köyünde olmak üzere toplamda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Güneysu ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan 'Halil Usta' olarak bilinen Hasan Arıcı'yı ve Muradiye beldesinde ise Batuhan Delihasan'ı arama çalışması 23 gündür aralıksız devam ediyor. AFAD görevlilerinin dere içerisinde yaptığı çalışmalar hız kesmeden devam ederken, iş makineleri de dere içerisinde bulunan molozları kaldırarak AFAD ekiplerinin aramasını kolaylaştırıyor.

(Osman Kubilay Küçükmustafa/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı