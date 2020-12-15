Son dakika... Reyhanlı'nın sembol sinemasında yangın
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Son dakika... Reyhanlı'nın sembol sinemasında yangın

15.12.2020 13:04 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:07
Son dakika... Reyhanlı'nın sembol sinemasında yangın

Son dakika gündem haberine göre HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde kentin simgelerinden olan 50 yıllık sinema çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde kentin simgelerinden olan 50 yıllık sinema çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

İlçeye bağlı bağlı Fidanlık Mahallesi'nde yaklaşık 50 yıl önce hizmete giren ve uzun yıllardır kapalı olan, ilçenin simgelerinden olan sinema salonun çatısında bugün sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik tedbirlerini alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Alevlerin söndürülmesi üzerine soğutma çalışmalarına başlanırken yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 13:24:31. #1.14#
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