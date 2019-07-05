Son dakika! Reyhanlı'daki patlamayla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Araçta bomba olduğu belli

Hatay Reyhanlı'daki patlamayla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aracın içinde bomba olduğu belli. Şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde" ifadelerini kullandı.

Bugün saat 13.00 sıralarında, Reyhanlı Kaymakamlığının yaklaşık 750 metre yakınında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kenarında park halinde bulunan otomobilde, patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü. Yaralı sayısı henüz bilinmiyor.

"TERÖRLE BAĞLANTISI OLABİLİR"

Cuma namazı çıkışı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Suriyeli 3 kişi ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre üçü de ölmüş. İncelemeler yapılıyor, kimlik tespitleri yapılmış, bunun arkasında ne var ne yok arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor. Şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde"

Olay yerinden görüntüler;