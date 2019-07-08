Son Dakika! Reyhanlı'da boya imalathanesinde korkutan patlama!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan bir boya imalathanesinde patlama meydana geldi. Olay sonrası alınan ilk bilgilerde yaralıların olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Emniyetten alınan bilgiye göre, patlama bir boya imalathanesinde gerçekleştiği iddia edildi. Patlama, ilçe merkezinde kısa süreli paniğe neden oldu. Patlama sonrası başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

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