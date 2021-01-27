Son dakika... Polonezköy Tabiat Parkı'ndaki barakada çıkan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika... Polonezköy Tabiat Parkı'ndaki barakada çıkan yangın kontrol altına alındı

27.01.2021 22:21 | Son Güncelleme: 27.01.2021 22:24
Son dakika... Polonezköy Tabiat Parkı'ndaki barakada çıkan yangın kontrol altına alındı

Gelen son dakika haberine göre Beykoz'daki Polonezköy Tabiat Parkı'nda yer alan bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Beykoz'daki Polonezköy Tabiat Parkı'nda yer alan bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Polonezköy Tabiat Parkı içinde bulunan barakada yaşayan kişiler, ısınmak amacıyla soba yaktı. Sobadan çıkan alevlerin sıçraması sonucu barakanın bitişiğindeki ahır da alev aldı.

Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ahırda bulunan bazı küçük baş hayvanlar yangında can verdi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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