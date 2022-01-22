Son dakika politika: Bakan Yanık: Zihin dünyalarının kirini 'ahır' ithamıyla akıtıyorlar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika politika: Bakan Yanık: Zihin dünyalarının kirini 'ahır' ithamıyla akıtıyorlar

Son dakika politika: Bakan Yanık: Zihin dünyalarının kirini 'ahır' ithamıyla akıtıyorlar
Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Haberler | Politika

Son dakika haberler... AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Biz, bir kadının, dünyayı nezaketle, nezahetle inşa etme gücüne inanır, ona bu seviyesizliği yakıştırmayız" dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Biz, bir kadının, dünyayı nezaketle, nezahetle inşa etme gücüne inanır, ona bu seviyesizliği yakıştırmayız" dedi.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletin evine 'saray' yakıştırmasından sonra, zihin dünyalarının kirini 'ahır' ithamıyla akıtıyorlar. Oysa biz, bir kadının, dünyayı nezaketle, nezahetle inşa etme gücüne inanır, ona bu seviyesizliği yakıştırmayız" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Derya Yanık, Sedef Kabaş, Politika, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title