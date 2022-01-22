Son dakika politika: Bakan Yanık: Zihin dünyalarının kirini 'ahır' ithamıyla akıtıyorlar

Son dakika haberler... AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Biz, bir kadının, dünyayı nezaketle, nezahetle inşa etme gücüne inanır, ona bu seviyesizliği yakıştırmayız" dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Biz, bir kadının, dünyayı nezaketle, nezahetle inşa etme gücüne inanır, ona bu seviyesizliği yakıştırmayız" dedi.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletin evine 'saray' yakıştırmasından sonra, zihin dünyalarının kirini 'ahır' ithamıyla akıtıyorlar. Oysa biz, bir kadının, dünyayı nezaketle, nezahetle inşa etme gücüne inanır, ona bu seviyesizliği yakıştırmayız" ifadelerini kullandı.