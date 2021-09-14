Son dakika haberi | Polis, silahla yaralama olayına karışan şüphelileri evlerin çatılarında aradı - Haberler
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Son dakika haberi | Polis, silahla yaralama olayına karışan şüphelileri evlerin çatılarında aradı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Polis, silahla yaralama olayına karışan şüphelileri evlerin çatılarında aradı Karaman'da yüksek sesle müzik dinleme yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada, bir kişi silah ve bıçakla yaralandı.

Polis, silahla yaralama olayına karışan şüphelileri evlerin çatılarında aradı

KARAMAN - Karaman'da yüksek sesle müzik dinleme yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada, bir kişi silah ve bıçakla yaralandı. Polis ise kaçan şüphelileri evlerin çatısında aradı.

Olay, akşam saat 21.30 sıralarında Hamidiye Mahallesinde bulunan Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M, isimli şahıs otomobille iş yerinin önünde yüksek sesle müzik dinleyen iki kişiyi uyararak gitmelerini istedi. Bunun üzerine H.M ile şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslar H.M'yi sol bacağından silah ve bıçakla yaralandı. Yaralı H.M, arkadaşları tarafından özel araçla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için hemen çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda otomobil Gazidükkan Mahallesinde park edilerek terk edilmiş halde bulundu. Vatandaşların şahısların evlerin çatısına saklanmış olabilecekleri yönünde bilgi vermesi üzerine ekipler bir süre evlerin çatı ve balkonlarında şüphelileri aradı. Yapılan aramalarda ise şahıslar bulunamadı. Aracın kaçış yönünde araştırmalarını sürdüren ekiplerse Kenzi Caddesi üzerinde bulunan bir evin bahçesinde olayda kullanılan tabancayı atılmış vaziyette buldu. Yapılan incelemenin ardından tabanca olay yeri inceleme ekibi tarafından alınırken, otomobilde çekiciyle otoparka çekildi.

Şahısların yakalanması için çalışmalar devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi | Polis, silahla yaralama olayına karışan şüphelileri evlerin çatılarında aradı

Son dakika haberi | Polis, silahla yaralama olayına karışan şüphelileri evlerin çatılarında aradı

Son dakika haberi | Polis, silahla yaralama olayına karışan şüphelileri evlerin çatılarında aradı

Son dakika haberi | Polis, silahla yaralama olayına karışan şüphelileri evlerin çatılarında aradı

Son dakika haberi | Polis, silahla yaralama olayına karışan şüphelileri evlerin çatılarında aradı

Son dakika haberi | Polis, silahla yaralama olayına karışan şüphelileri evlerin çatılarında aradı

Son dakika haberi | Polis, silahla yaralama olayına karışan şüphelileri evlerin çatılarında aradı
İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı - Son Dakika Haberleri
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