PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe! 9 şüpheli gözaltında

PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe! 9 şüpheli gözaltında

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

06.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:59
PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe! 9 şüpheli gözaltında

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 9 şüpheli yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı kişilerin terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasında (TJA) faaliyet gösterdiği belirlendi.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

Bunun üzerine sabah erken saatlerde TEM ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Kaynak: AA

VİDEO: PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe! 9 şüpheli gözaltında
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et