Son Dakika! Pentagon'dan F-35 ve Türkiye Açıklaması: Uçaklar Geri Alınmayacak, Eğitimler Devam Edecek!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Charles E. Summers, Türkiye'nin de ortağı olduğu F-35 programı konusunda yeni bir adım attıklarını belirtti.

"TÜRKİYE'NİN S-400 ALIMI KABUL EDİLMEZ"

Summers, açıklamasında, "ABD, Türkiye'nin S-400 alımının kabul edilemez olduğu konusunda açık davrandı. Bu yüzden Savunma Bakanlığı, programın planlanması konusunda tedbir amacıyla ve F-35'in tedarik zincirinin esnekliği bakımından gerekli adımları attı. Türkiye'nin ürettiği parçaların ikincil kaynaktan tedariki üzerinde şu anda çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile F-35 programının bu durumla karşı karşıya kalmasının üzücü olduğunu belirten Summers, "Bakanlık kritik teknolojimizin üretiminde yapılan ortak yatırımları korumak için tedbir amaçlı bu adımı atıyor." değerlendirmesini yaptı.

"TÜRKİYE SEÇİMİNİ YAPMALI"

Türkiye ile ABD arasındaki F-35 ve S-400 gerginliği devam sürerken; dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Pence,"Türkiye seçimini yapmalı. Tarihin en başarılı askeri ittifakında kritik bir ortak olmak mı istiyor, yoksa bu ortaklığın güvenliğini riske atmak istiyor!" ifadelerini kullanmış, Pence yanıt ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan gelmişti.

"ABD ARTIK KARAR VERMELİ"

Oktay açıklamasında, "ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalacak, yoksa terör örgütleriyle el ele vermek suretiyle düşmanlarımıza karşı bizi zor durumda bırakıp dostluğumuzu riske mi edecek?" ifadelerine yer vermişti.