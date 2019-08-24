Son Dakika! Pençe-3 Operasyonu başlatıldı
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 operasyonunun başlatıldığını duyurdu.
Bu sabah açıklama yayımlayan Milli Savunma Bakanlığı, şu ifadeleri kullandı:
"Pençe-3 Operasyonu 23 Ağustos 2019 tarihinde başlamıştır. Operasyon, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmektedir.
Operasyon, Hava Kuvvetleri uçakları, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA ve Fırtına obüsleri ile desteklenmektedir. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."
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