Son Dakika! Pençe-3 Operasyonu başlatıldı

Son Dakika! Pençe-3 Operasyonu başlatıldı

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

24.08.2019 09:46
Son Dakika! Pençe-3 Operasyonu başlatıldı

Bu sabah açıklama yayımlayan Milli Savunma Bakanlığı, şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-3 Operasyonu 23 Ağustos 2019 tarihinde başlamıştır. Operasyon, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmektedir.

Operasyon, Hava Kuvvetleri uçakları, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA ve Fırtına obüsleri ile desteklenmektedir. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

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