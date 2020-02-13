Son dakika: "Palu Ailesi" davasında karar çıktı
Son dakika: "Palu ailesi" olarak bilinen davada, tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer tutuklu 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Palu Ailesi'nden 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer tutuklu 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
CEZALAR AÇIKLANDI
Mahkeme heyeti, Meryem Tanhal'ın, Tuncer Ustael tarafından ısrarlı şekilde dövülmesi, aç soğukta bırakılması sonucu eziyet çektirerek öldürüldüğü kanaatine vararak, Tuncer Ustael'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Merhem Tanhal'ı ağaca bağlaması nedeniyle 'Kişiyi hürriyetten yoksun kılmak' suçundan 4 yıl, Meryem Tanhal'ın banka ve kredi kartlarını kullanması suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu ve Ayşe Palu ise suça iştirak etmek suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı kişilere ayrıca 'Kişiyi hürriyeti yoksun kılmak' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, bu ceza ertelendi.
Fatih Palu ise suça iştirak etmek suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. Hakim, Fatih Palu'ya, "Suç tarihinde yaşın ufaktı ama işlenen suçun bilincinde olduğu kanaatine vardık" dedi.
"MERYEM TAHNAL'IN ÖLDÜĞÜNE İLİŞKİN BİR DELİL YOKTUR"
Duruşma avukat savunmalarının dinlenmesi ile başladı. Duruşmada söz alan sanık avukatları müvekkillerinin beraat ve tahliyelerini talep etti. Duruşmada konuşan Palu ailesinin avukatı Alper Bayrak, "Cesedin ölüm nedeni ve tarihi hukuken tespit edilemedi. Müvekkillerim maktulün öldüğünü söyleseler de Meryem Tahnal'ın ölümüne ilişkin tıbbi ve hukuki anlamda tespit yoktur. Cesedin toprağa gömüldüğü an solunum yetmezliği şeklinde yorumlanmalıdır. Tuncer'in korkutarak İsa'ya gömdürdüğü ortadadır. Meryem Tahnal'ın öldüğüne ilişkin bir delil yoktur. İsa'nın gömme anında müvekkilimin öldüğü düşünülmektedir bu yüzden öldürme eylemine iştirak ettiği söylenemez fiziksel ve psikolojik baskı altındadır. İkrar tek başına delil değildir. Müvekkillerimin beraatına karar verilmesi, aksi kanat olursa adli kontrol kullanarak tahliyelerine karar verilmesini talep ederiz" dedi.
"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"
Tuncer Ustael'in son savunmasında cinayetle bir ilgisi olmadığını savunarak, "Ben hepsinden şikayetçiyim. Herkes Allah'ından bulsun, kimseye hakkımı helal etmiyorum" dediği öğrenildi.
PALU AİLESİ KİMDİR, NE OLDU?
Kocaeli'de yaşayan Palu ailesi, geçen yıl Türkiye'nin gündemine oturdu. Havva Palu, Aralık ayı sonunda oğulları İsa ve Fatih ile birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak, kayıp kızı ile torununun bulunmasını istedi. Meryem Tahnal, 2008 yılında; kızı Melike Tahnal da 2009 yılında kayboldu.
Anne Havva Palu, 2011 yılında polise verdiği ifadede, kızı Meryem Tahnal'ın cezalandırılmak amacıyla diğer kızı Emine'nin eşi Tuncer Ustael tarafından bir ağaca bağlandığını ve aç bırakıldığını, Meryem'in de bir süre sonra rahatsızlanarak öldüğünü anlattı.
Yine aynı ifadeye göre, Meryem Tahnal, erkek kardeşi İsa Palu ve eniştesi Tuncer Ustael tarafından Kocaeli'nin Tütünçiftlik bölgesinde bir yere gömüldüğü öğrenilmişti.
Ayrıca, Mayıs 2008'de annesinin yanından kaybolan ve 20 dakika içerisinde polis tarafından bulunan Tuncer Ustael'in oğlunda ve Ağustos 2008'de evden kaçan Meryem Tahnal'ın oğlunda da cinsel istismar izleri tespit edilmişti.
Meryem Tahnal'ın oğlu, o dönemde polise verdiği ifadede kendisine yönelik cinsel tacizin eniştesi Tuncer Ustael ve dayısı İsa Palu tarafından yapıldığını söylemişti.
Haber Videosu: Son dakika: "Palu Ailesi" davasında karar çıktı
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BÖYLE SUÇLULARA BU NASIL CEZA 8 İLE 12 YIL ÇOK AZ HAKİMLER SAVCILAR MİLLETLE DALGA GEÇİYORLARCevap Yaz Yayından Kaldır
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muebbet almış 8 yıl sonra serbest kalanları çok gördüm türkiyedeki cezalar afakidir şimdi haftalık izinleri bile varCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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insanlıktan nasibini almamış canavar ruhlularCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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İşte adalet...Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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bu insanlar bizim vergilerimizle hapiste yemek yiyecek. . idam gelmeli. .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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yahu bu adam kaç kişiyi öldürmüş azmettirmiş ağırlaştırılmış müebbet nedir???? bir nokta ışık göstermeyeceksin gözüne sokacaksın hücresinde geberip gitsinnCevap Yaz 34 3 Yayından Kaldır
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adalet yerini bulduCevap Yaz 11 6 Yayından Kaldır
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yaak buldu az vermişler açıka çıkma olayı var bunun denetimi var 15 ay yatıp çıkacaklar6 6 Yayından Kaldır
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En ağır ceza bile az geliyor bana keşke en ağır cezayı süslesek mesela günde 1 öğün yemek gibi yada ayda 1 banyo gibi koksun pislik içinde yaşasınCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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içerde beslemeyeceksin bunları ömür boyu hergün sadece 1 öğün yemek yedireceksin menüsüde kuru ekmek, 1 bardak su ve kurtlu mercimek çorbası olacak başka bişey vermeyeceksin1 Yayından Kaldır