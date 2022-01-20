Son dakika! Pakistan'ın Lahor kentindeki patlamada 2 kişi öldü - Haberler
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Son dakika! Pakistan'ın Lahor kentindeki patlamada 2 kişi öldü

Son dakika! Pakistan'ın Lahor kentindeki patlamada 2 kişi öldü
AA / Emel Öz - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Pakistan'ın Lahor kentinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Lahor kentinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan habere göre, Lohari Gate bölgesinde meydana gelen patlamada çevredeki binaların camları kırıldı ve park halindeki çok sayıda motosiklet hasar gördü.

Polis yetkilisi Muhammed Abid Han, yaptığı açıklamada, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 22 kişi yaralandığını patlamanın yerleştirilen bir düzeneğin infilak ettirilmesi sonucu gerçekleştiğinin sanıldığını ifade etti.

Han, hastaneye kaldırılan yaralılardan üçünün durumunun kritik olduğunu kaydetti.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Güncel, Haber

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