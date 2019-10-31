Son dakika: Pakistan'da tren faciası: 62 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Pakistan'ın Liyakatpur kenti yakınlarında üç vagonu alev alan yolcu treninde ilk belirlemelere göre 62 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, yangına bir gaz tüpü ocağının neden olduğunu söyledi.
Karaçi'den Rawalpindi'ye giden trende çıkan yangında 62 kişi hayatını kaybetti. Rahimyar Han'ın Bölge Polis Memuru Ameer Taimore Khan, yaptığı açıklamada, yangına bir gaz tüpü ocağının neden olduğunu aktarırken, bir grup yolcunun gaz sobası kullanarak kahvaltı yaptıkları sırada yangına yakalandıkları bildirildi.
Pakistan Ordusu, yerel kurtarma ekiplerine yardımcı olmak üzere bölgeye çok sayıda asker, doktor ve sağlık görevlisinin gönderildiğini duyurdu. Kurtarma çalışmalarına destek için Multan'dan bir helikopterin de yola çıktığı belirtiliyor.
Ayrıntılar geliyor...
VİDEO: Son dakika: Pakistan'da tren faciası: 62 kişi hayatını kaybetti