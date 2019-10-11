Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

11.10.2019 14:57

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na destek olduklarını söyledi. Han'ın bu hareketi, Pakistan halkının Kurtuluş Savaşı yıllarında devletimize ve milletimize ettiği yardımları akıllara getirdi.

Pakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Han ve Erdoğan bugün bir telefon konuşması gerçekleştirdi.

Açıklamada, görüşmede Türkiye'nin terör koridoruna ilişkin kaygılarının Pakistan tarafından anlaşıldığının dile getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Terörün 70 binden fazla can aldığı, 3 milyondan fazla mültecinin bulunduğu bir ülke olarak Pakistan, 40 bin vatandaşını teröre kurban etmiş Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehdit ve zorlukların farkındadır. Pakistan her zaman olduğu gibi Türkiye'nin arkasındadır ve Türkiye'yi tamamen desteklemektedir. Türkiye'nin güvenliği, bölgesel istikrar ve Suriye'de barışçıl çözüm için attığı adımları destekliyor, başarılı olmaları için dua ediyoruz."

PAKİSTAN'IN KURTULUŞ SAVAŞI'NDAKİ PAYI

Türkiye'nin 'her daim' dostu olan Pakistan'ın Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'na mali katkısı, Türkiye için çok kritik iki savaşın kazanılmasında önemli kaynak oldu. Bu para savaşta Garp Cephesi'ni ayağa kaldırdı, savaştan sonra da İş Bankası'na sermaye olup, Türkiye'yi yabancı banka egemenliğinden kurtardı. Tarihi kaynaklara göre Türkiye'nin işgaline karşı Mustafa Kemal Paşa tarafından örgütlenen Kurtuluş Mücadelesi'ne en büyük para yardımı o yıllarda Hindistan müslümanlarından geldi. Hindistan'daki müslümanlar 1947'de Pakistan'ı kurdu.

İmran Han ve Erdoğan

HİNT HİLAFET KOMİTESİNDEN BÜYÜK YARDIM

Hindistan Müslümanları, işgale uğrayan Türkiye'ye yardım için büyük bir yardım kampanyası başlattılar ve Emir Ali başkanlığında Hint Hilafet Komitesi (İndian Committee of the Caliphate) aracılığıyla yardım topladılar. Para miktarı 1.5 milyon İngiliz Sterlini civarındaydı. O yıllarda 1 İngiliz Sterlini 9 Osmanlı Lirası, 1 lira da 6.6 saf altına denkti. Hemen Ankara'ya ulaştırılan bu para, Maliye Bakanlığı tarafından Hazine'ye değil doğrudan Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın emrine tahsis edildi ve Osmanlı Bankası'na yatırıldı. Büyük Taarruz'dan önce, Ankara hükümetinin mali imkanları dibe vurunca yardımların bir kısmı Garp Ordusu'nun teçhizine harcandı.