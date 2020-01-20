: Son dakika: Ceren'in ailesinden, Özgür Arduç'un aldığı cezaya ilk yorum

20.01.2020 11:45 | Son Güncelleme: 20.01.2020 12:01

Özgür Arduç, Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i (20) kalbinden bıçakladığı gerekçesiyle 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından Ceren'in acılı ailesi karardan memnun olduklarını dile getirdi.

Kararın ardından ilk açıklamayı ailenin avukatı yaptı. Aile avukatı, "Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor dosyaya girmişti. Bugün sanık duruşmada rapora itiraz etti. Yeniden rapor alınmasını talep etti. Hem biz hem de Cumhuriyet Savcısı, yeniden rapor alınmaması gerektiğini ve talebin reddinin gerektiğini söyledik. Mahkeme de sanığın talebini reddetti ve yargılamaya devam etti. Yargılama sonucu sanık 'canavarca hisle kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı" dedi.

ACILI AİLEDEN İLK YORUM

Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un müebbet hapis cezası almasına Ceren'in ailesinden ilk yorum geldi. Acılı anne, "Karardan memnunuz" dedi. Ceren'in babası ise "Adalet yerini buldu" dedi.

"ADALET YERİNİ BULDU AMA ACIMIZ DİNMEYECEK"

Ceren Özdemir'in annesi, "Karardan memnunuz. Ayriyetten bize destek olan, avukatımız başta olmak üzere tüm baro avukatlarımız, sivil toplum kuruluşları ve tüm halka sahiden teşekkür ediyorum. Hep yanımızda oldular" dedi.

Ceren'in acılı babası ise, "Adalet yerini buldu diyorum ama acımız dinmeyecek. Ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi.

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