ÖZEL HAREKATLI UYUŞTURUCU OPERASYONU: 13 KİŞİ TUTUKLANDI
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ÖZEL HAREKATLI UYUŞTURUCU OPERASYONU: 13 KİŞİ TUTUKLANDI

ÖZEL HAREKATLI UYUŞTURUCU OPERASYONU: 13 KİŞİ TUTUKLANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Özel Harekat polisi eşliğinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 13'ü tutuklandı 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Özel Harekat polisi eşliğinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 13'ü tutuklandı 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda 2 adet el bombası, 2 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 1,5 gram eroin, 9,8 gram metamfetamin, 21,5 gram esrar, 31,8 gram sentetik kannabinoid, 49 adet uyuşturucu hap, 15 şişe kaçak içki, 5 litre etik alkol ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir şebekenin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 8 Haziran günü Özel Harekat polisi ve drone eşliğinde daha önce belirlenen 19 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

2 EL BOMBASI ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramada ise 2 adet el bombası, 2 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 1,5 gram eroin, 9,8 gram metamfetamin, 21,5 gram esrar, 31,8 gram sentetik kannabinoid, 49 adet uyuşturucu hap, 15 şişe kaçak içki, 5 litre etik alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 5'i de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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ÖZEL HAREKATLI UYUŞTURUCU OPERASYONU: 13 KİŞİ TUTUKLANDI
ÖZEL HAREKATLI UYUŞTURUCU OPERASYONU: 13 KİŞİ TUTUKLANDI
ÖZEL HAREKATLI UYUŞTURUCU OPERASYONU: 13 KİŞİ TUTUKLANDI
ÖZEL HAREKATLI UYUŞTURUCU OPERASYONU: 13 KİŞİ TUTUKLANDI
ÖZEL HAREKATLI UYUŞTURUCU OPERASYONU: 13 KİŞİ TUTUKLANDI
ÖZEL HAREKATLI UYUŞTURUCU OPERASYONU: 13 KİŞİ TUTUKLANDI
ÖZEL HAREKATLI UYUŞTURUCU OPERASYONU: 13 KİŞİ TUTUKLANDI
ÖZEL HAREKATLI UYUŞTURUCU OPERASYONU: 13 KİŞİ TUTUKLANDI
ÖZEL HAREKATLI UYUŞTURUCU OPERASYONU: 13 KİŞİ TUTUKLANDI
ÖZEL HAREKATLI UYUŞTURUCU OPERASYONU: 13 KİŞİ TUTUKLANDI
ÖZEL HAREKATLI UYUŞTURUCU OPERASYONU: 13 KİŞİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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