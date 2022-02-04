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Kırmızı ışıktaki cinayete 7 gözaltı

Demirören Haber Ajansı, Tayfur Kara - Güncel
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SAMSUN'da, Yasin Yıldırım'ın (26) otomobilinde kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheli, gözaltına alındı.

SAMSUN'da, Yasin Yıldırım'ın (26) otomobilinde kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, 1 Şubat günü saat 17.30 sıralarında, Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, AFAD kavşağında otomobilinde kırmızı ışık nedeniyle bekleyen Yasin Yıldırım, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından araçtan indirilmek istendi. Bu sırada şüpheliler, Yıldırım'a pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Yıldırım, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin Bafra ilçesinde saklandıklarını tespit etti. Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği baskında 7 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü.


Kırmızı ışıktaki cinayete 7 gözaltı

Kırmızı ışıktaki cinayete 7 gözaltı

Kırmızı ışıktaki cinayete 7 gözaltı

Kırmızı ışıktaki cinayete 7 gözaltı

Kırmızı ışıktaki cinayete 7 gözaltı

Kırmızı ışıktaki cinayete 7 gözaltı

Kırmızı ışıktaki cinayete 7 gözaltı

Kırmızı ışıktaki cinayete 7 gözaltı

Kırmızı ışıktaki cinayete 7 gözaltı

Kırmızı ışıktaki cinayete 7 gözaltı

Kırmızı ışıktaki cinayete 7 gözaltı

Kırmızı ışıktaki cinayete 7 gözaltı

Kırmızı ışıktaki cinayete 7 gözaltı

Kırmızı ışıktaki cinayete 7 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haber

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