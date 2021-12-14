Son dakika! Otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 2 ölü (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 2 ölü (2)

Son dakika! Otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 2 ölü (2)
Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... KAZADA ÖLEN ÇİFT 2 YIL ÖNCE EVLENMİŞSamsun'da arkadan başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıktığı iddia edilen otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada hayatını kaybeden sürücü imam Mahmut Akbulut (30) ile öğretmen eşi Eda Nur Akbulut'un (25), 2 yıl önce evlendikleri belirtildi.

SAMSUN (DHA) - KAZADA ÖLEN ÇİFT 2 YIL ÖNCE EVLENMİŞ

Samsun'da arkadan başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıktığı iddia edilen otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada hayatını kaybeden sürücü imam Mahmut Akbulut (30) ile öğretmen eşi Eda Nur Akbulut'un (25), 2 yıl önce evlendikleri belirtildi.Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yavi köyündeki Çorak Camisi'nin imamı Mahmut Akbulut ile eşinin cenazeleri, yarın memleketleri Amasya'nın Suluova ilçesinde toprağa verilecek.


Son dakika! Otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 2 ölü (2)

REFÜJDE AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ 2 ÖLÜ

REFÜJDE AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ 2 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title