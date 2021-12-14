Son dakika! Otomobil, refüjdeki ağaca çarptı: 2 ölü (2)

SAMSUN (DHA) - KAZADA ÖLEN ÇİFT 2 YIL ÖNCE EVLENMİŞ

Samsun'da arkadan başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıktığı iddia edilen otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada hayatını kaybeden sürücü imam Mahmut Akbulut (30) ile öğretmen eşi Eda Nur Akbulut'un (25), 2 yıl önce evlendikleri belirtildi.Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yavi köyündeki Çorak Camisi'nin imamı Mahmut Akbulut ile eşinin cenazeleri, yarın memleketleri Amasya'nın Suluova ilçesinde toprağa verilecek.