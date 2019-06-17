Son dakika! Ortak yayınla ilgili AK Parti'den açıklama: Yalan söyleyen birisine İstanbul emanet edilmez

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayında soruları cevapladı. Tarihi programla ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Yalan söyleyen birisine İstanbul emanet edilmez" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ortak yayınla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Muş'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

OYLARIN SAYIMI

"Yayını takip ettim. Kamuoyunun beklediği 3 tane konu vardı. Ekrem Bey'in bu konuları açıklamasını bekliyordum. Biliyorsunuz 29 bin oy açıkladı ve kazandığını ilan etti. Bizim yaptığımız itirazlar sonucunda fark 13 binlere kadar düştü. Oyların tamamının sayılması için başvuruda bulunduk. CHP'de sayılmaması için itiraz etti. Küsüratların oynadığı bir seçimde eğer ortaya hata çıkıyorsa bu her iki aday arasında da eşit olarak bölünür. Dolayısıyla 10 tane hata ortaya çıkıyorsa bunların 5'i Yıldırım lehine 5'i de İmamoğlu lehine olması gerekir. Ama burada öyle olmuyor. İmamoğlu, oyların Yıldırım'ın lehine neden bu kadar düştüğüne cevap vermeliydi."

ORDU'DAKİ VIP OLAYI

"Bir diğer konuda Ordu'da yaşanan hadise. Kamuoyu bununla ilgili de cevap beklemekteydi. Ekrem bey bunu da inkar yoluna gitmiştir. Fatih Portakal da bunu ifade etmiştir. Ekrem bey yalan söylemiştir, 82 milyondan özür dilemesi gerekir. 16 milyon İstanbullu, milletin gözünün içine bakarak bu kadar kolay yalan söyleyen birine İstanbul'u emanet etmeyecektir diye düşünüyorum."

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş

İMAMOĞLU'NUN VAATLERİ

"Bir diğer konuda şudur; Ekrem Bey bazı vaatleri sıraladı. Binali Bey, İmamoğlu'na 'Vaat ettiğin kreşleri açtın mı?' diye soru sordu. Ekrem Bey bunu cevap vermemiştir. Hastane sözü vermiştir, 11 mahalleye 11 kreş sözü vermiştir, tekne ve yelken evi sözü vermiştir, görme engelli müze sözü vermiştir, üniversite sözü vermiştir ve bunlar gibi verdiği 37 sözden sadece 2'sini yapabilmiştir. 2014 yılında Ekrem İmamoğlu belediye devraldığı zaman belediyenin 104 milyon borcu vardı. Kendisi 31 Mart'ta 457 milyon borçla belediye devretti. Eski Belediye Başkanı Yusuf Uzun, 15 milyonluk satış geliri elde etmiştir. Kendisi 2014-2019 arası 140 milyonluk satış geliri elde etmiştir. Satış gelirleri 9 kat artmış, belediyenin bütçesi 4,5 kat artmış, fakat vaadedilen projelerden sadece 2'si yapılmış. Hem bu kadar kaynak kullanıldı, hem hiçbir proje yapılmadı. Peki bu kaynağa ne oldu? İmamoğlu'nun bunu açıklaması gerekir."