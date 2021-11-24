Son dakika! Öldürdüğü annesiyle yan yana toprağa verildi

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, annesi Aysel Dursun'u (60) tabancayla vurarak öldüren, babası Duran Dursun'u (63) ise bıçakla yaraladıktan sonra silahı başına dayayıp intihar eden Kadir Dursun'un (29) cenazesi, annesi ile birlikte kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Kadir Dursun, evde annesi Aysel ile babası Duran Dursun ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kadir Dursun, odadan aldığı tabancayla lavaboya saklanan annesi Aysel Dursun'a ateş etti ardından eline geçirdiği bıçakla babası Duran Dursun'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kadir Dursun, daha sonra annesini vurduğu tabancayı kendi başına dayayıp, ateşledi.

Hastane morgunda otopsileri tamamlanan Aysel Dursun ile oğlu Kadir Dursun'un cenazesi Hulusi Akar Camine getirildi. Buradaki törene aile yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından anne ile oğlu şehir mezarlığında yan yana toprağa verildi.