Son Dakika: Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, "Öğretmenler, 16-20 Mart'ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak" açıklamasında bulundu.
13.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:32
MEB, "Öğretmenler, 16-20 Mart'ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak" açıklamasında bulundu.
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