Nijerya'nın Kwara Eyaleti'nde kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kwara eyaletinde kaçırılan 4 Türk polis ve askerlerin iş birliğinde düzenlenen operasyonla özgürlüğe kavuştu. Kurtarılan 4 Türk vatandaşı, getirildikleri Kwara eyaletindeki polis merkezinde Nijeryalı doktorlar tarafından muayene edilirken, sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

TÜRK GEMİCİLER HALA KAYIP

Nijerya'da 4 Türk vatandaşı, geçen cumartesi gecesi Kwara eyaletinin Gbale köyünde silahlı bir grup tarafından fidye için kaçırılmıştı. Kenya yerel basınında yer alan haberlere göre, Yasin Çolak (33), Şener Apal (40), Ergun Yurdakul (35) ve Seyit Keklik (25) için 44 bin dolar fidye istendiği belirtilmişti. Kwara Eyalet Emniyeti Sözcüsü Okasanmi Ajayi, Türk vatandaşlarının kurtarılması için operasyon başlattıklarını kaçırılanların fidye için kaçırıldığını düşündüklerini belirtmişti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde, Türkiye bandıralı bir kargo gemisine Nijerya açıklarında saldıran korsanlar, 10 Türk gemiciyi kaçırmıştı. Nijerya'da kaçırılan 10 Türk gemicinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.